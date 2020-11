Gds – Campionato, quante sfide per la volata di fine anno. Il cammino di Inter e Juve…

Dopo sette giornate di campionato, le prime nove squadre sono racchiuse in appena 6 punti. Se all’inizio ci si aspettava una corsa a due tra Juve e Inter, al momento non è così. La Gazzetta dello Sport analizza così queste prime sette giornate: “Gerarchie rivoluzionate, per ora. Ma c’è tutta l’aria che la restaurazione non arriverà, se arriverà, tanto presto. Si sa, la Juve work-in-progress è in ritardo sui lavori, l’Inter si specchia e non si vede bella come pensava di essere diventata, i danni collaterali della tragedia del Covid mischiano le carte in continuazione“.

“Chi in questa tavola di numerosi commensali si gusterà il panettone da primo in classifica? Mancano 7 giornate, come quelle trascorse, da qui al 23 dicembre, con due turni infrasettimanali e ben tre di coppe. Un bel tour de force, che inevitabilmente condizionerà il cammino di qualcuno”.

“Juve e Inter, hanno le loro gatte da pelare all’interno e le fatiche Champions (soprattutto per Conte). Potrebbero pagare dazio in campionato. Anche se entrambe hanno un cammino in discesa (la Juve solo il derby e l’Atalanta in casa, l’Inter il Napoli e il Verona nel finale) non sembra possano imporre un ritmo da immediata scalata ai primi posti. Come l’Atalanta, che dopo una partenza pazzesca non ha trovato continuità. Il Verona sarà arbitro dello sprint del panettone (affronta Sassuolo, Atalanta, Milan e Inter) con l’obiettivo di restare attaccato al gruppo. E il Sassuolo? Secondo a 2 punti dal Milan, come il Diavolo non ha ancora perso, diverte sempre cambiando uomini senza problemi, e l’ottimo De Zerbi ora gestisce anche partite nate male. Certo che se riesce a restare lì nonostante un sacco di scontri “diretti” da qui al 23 dicembre, altro che panettone. L’obiettivo sarà un posto a tavola nell’Europa dei grandi”.

