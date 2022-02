La Russia bombarda l’Ucraina: campionato sospeso. De Zerbi a Kiev “in sicurezza”

Dopo i primi bombardamenti autorizzati da Putin, la federazione ucraina ha sospeso il campionato. Il post dello Shakhtar

Dopo la pausa invernale, il campionato ucraino sarebbe cominciato proprio in questo fine settimana. Ma così non sarà. Lo Shakhtar Donetsk, squadra che è stata rivale dell'Inter ai gironi di Champions e allenata da De Zerbi, in un tweet ha scritto: "Resisteremo". E nella foto sventola la bandiera della Nazione. Il tecnico italiano e il suo staff, composto da otto connazionali, sono a Kiev in condizioni di sicurezza, da quanto scritto dall'ANSA.