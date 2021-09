Inter, canale preferenziale per Raspadori: già poste le basi per la trattativa

L'attaccante classe 2000 del Sassuolo rimane il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra per il reparto avanzato

Chiusa la sessione di calciomercato estiva, la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per progettare la prossima campagna acquisti. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il reparto avanzato con un giovane: l'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Lorenzo Lucca, classe 2000 del Pisa, ma in cima alla lista rimane Giacomo Raspadori . Con il Sassuolo, come scrive Tuttosport, sono già state poste le basi per una futura trattativa:

"L'obiettivo numero uno rimane Giacomo Raspadori, classe 2000 come Lucca, ma più avanti come "progetto tecnico", avendo alle spalle un campionato di Serie A e alcune presenze con la nazionale maggiore, Europeo compreso. L'Inter soprattutto a giugno ne ha parlato tante volte col Sassuolo e con il suo agente, Tinti, lo stesso che cura gli interessi in nerazzurro dei vari Inzaghi, Bastoni, Ranocchia e Darmian. Insomma, considerando anche l'ottimo feeling che lega da anni Beppe Marotta con l'ad neroverdi Giovanni Carnevali, si può intuire come l'Inter abbia un canale preferenziale per un ragazzo che pubblicamente ha sempre ammesso di essere stato un tifoso nerazzurro da bambino. Su Raspadori, ovviamente, non c'è solo l'Inter che ha provato a capire col Sassuolo se ci fossero i margini per portarlo già a Milano nell'ultimo mercato, ricevendo in cambio un secco no dal club emiliano. Fra i club interessati, per esempio, c'è la Juventus".