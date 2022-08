Candidati Pallone d’Oro 2022, non c’è Messi: presenti tre giocatori della Serie A

France Football ha diramato la lista dei 30 giocatori in lizza per il Pallone d'Oro 2022. Per la Serie A tre candidature

France Football ha diramato la lista dei 30 giocatori in lizza per il Pallone d'Oro 2022. Per la Serie A, presenti Vlahovic (Juventus) e i milanisti Leao e Maignan. Un po' a sorpresa, dopo 15 anni consecutivi di presenza, non c'è Messi, mentre è presente Cristiano Ronaldo. Gli altri finalisti sono: