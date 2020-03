Candreva, come cambiano le cose. Con Conte presenze e gol. Quanti like dai tifosi

Prima dell’arrivo di Conte all’Inter, Candreva aveva vissuto due stagioni difficili. In quella 2017-2018 il giocatore aveva giocato sempre da titolare ma non aveva mai segnato. Nella scorsa stagione si è visto sorpassare nelle gerarchie anche da Politano. Era arrivato anche qualche fischio da parte dei tifosi nerazzurro a San Siro. Ma l’attuale allenatore lo ha rigenerato.

Adesso l’ex compagno è andato al Napoli e Antonio è rimasto, ha giocato in campionato e in Champions: ha collezionato 26 presenze e 4 gol (due in A, due in CL e 1 in Coppa Italia). Da giorni si allena a casa come i suoi compagni e i suoi allenamenti sui social sono seguitissimi. Anche per i siparietti con la compagna