Prima della gara contro il Napoli, Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di RaiSport: «E’ una partita importante come tutte quelle del campionato italiano, dopotutto. Il Napoli ha tante qualità e noi ci siamo allenati al meglio in questi giorni. Conte è un allenatore unico, importante per tutta l’Inter. E i risultati si stanno vedendo».

(Fonte: RaiSport)