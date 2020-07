Candreva: “Avevamo ripreso il risultato, dispiace. Nel secondo tempo abbiamo meritato”

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio a Verona: “Si poteva fare di più? Quello sempre. C’è il rammarico di questo pareggio e di non aver portato a casa i tre punti. Ci saranno tante risposte e cose da migliorare e su cui lavorare, poi sono sempre gli episodi che determinano le partite. Avevamo ripreso il risultato, dispiace. Dobbiamo tornare a lavora già da domani e pensare alla prossima. Prendendo gol quasi subito, abbiamo sofferto loro per i primi minuti, le azioni le abbiamo create. Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita e meritavamo noi di chiuderla e di vincerla. I compiti sono sempre gli stessi, il mister ci ha detto che gli esterni devono entrare più in area ed essere più partecipi”.

(Inter TV)