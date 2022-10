Nicola: “Candreva mezzala? Sì, lo ha fatto anche all’Inter. Ma non è che…”

“Candreva può giocare mezzala?”. Davide Nicola ha risposto così in conferenza alla vigilia di Lazio-Salernitana

Ecco la risposta dell’allenatore: “Sì. Lo ha fatto per 10 minuti contro lo Spezia e lo ha fatto bene. Potrebbe rifarlo. E' accaduto anche all'Inter. Ma non è che non possa più fare l’esterno”, ha dichiarato.