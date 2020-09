Sky – L’Inter farà minusvalenza ma non lascerà partire gratis Candreva: la Samp…

Antonio Candreva è al centro di una trattativa tra Inter e Sampdoria. Per quanto riguarda il giocatore è vicino il sì al trasferimento al club blucerchiato. C’è ancora da trovare l’accordo tra i due club perché il club nerazzurro avrebbe chiesto un indennizzo di tre mln alla Samp. “L’esterno è a bilancio a 4 mln di euro – ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio – il club farebbe una piccola minusvalenza. La Samp ad oggi non vuole accontentare questa richiesta. Partirà una trattativa perché al momento i nerazzurri non lasciano partire l’ex Lazio a meno di quella cifra”.

(Fonte: SS24)