Candreva in posa nel deserto, Lukaku lo prende in giro. E i tifosi: “Con Conte…”

Antonio Candreva ha deciso di andare a Dubai per la sua settimana di vacanze. E si è messo in posa sui social per una foto nel deserto. Il suo compagno di squadra, Romelu Lukaku, lo ha preso in giro: “Sempre lui”, ha scritto. Ma sono stati tanti anche i commenti dei tifosi nerazzurri, lo hanno riempito di complimenti. Dal: “Che uomo stupendo” delle tifose fino a quelli che elogiano il suo rendimento in campo e poi c’è anche chi dà ragione alle statistiche. Candreva con Conte sulla panchina nerazzurra è rinato: “Da quando lavori con Conte sei diventato pure figo“.