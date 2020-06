Inter, dai fischi a imprescindibile: la cura Conte ha rivitalizzato Candreva. E ora…

Tra i più positivi dell’amara serata di Napoli, con l’eliminazione in Coppa Italia, c’è sicuramente Antonio Candreva. L’esterno è stato una delle note liete in casa Inter grazie alle sue discese, che hanno creato spesso superiorità numerica e messo in difficoltà Hysaj. L’ex Lazio ha anche sfiorato il gol poco prima del pari di Mertens, trovando l’opposizione di Ospina al suo destro.

Come scrive Tuttosport, l’esterno romano resta uno dei calciatori più rivitalizzati dalla cura Conte: dopo le critiche e i fischi con Spalletti, Candreva è diventato imprescindibile nella nuova Inter. Il tecnico nerazzurro lo ha già schierato 27 volte in stagione e, a giudicare dalla prestazione di Napoli, sarà ancora protagonista nelle prossime partite.