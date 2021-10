Candreva: “Inter, realtà completamente diversa. Ora alla Samp sento l’entusiasmo”

L'ex esterno dell'Inter, ora alla Sampdoria, Antonio Candreva ha parlato del suo ottimo momento coi blucerchiati

«L’anno scorso sono arrivato qui nel post-Covid, a fine settembre, con il mercato che si era allungato. Venivo da una realtà completamente diversa, per di più con poca preparazione e a campionato iniziato. Avevo concluso la stagione con la finale di Europa League, poi da lì solo dieci giorni di riposo. Quest’anno, invece, è stato tutto tradizionale. Sento l’entusiasmo. Forse non abbiamo raccolto tanti punti quanti avremmo potuto. Belli, bravi… I complimenti fanno piacere, ma alla fine contano i risultati. Si lavora bene durante la settimana, c’è voglia di migliorarsi. Poi, è vero, in campo mi piace essere libero, toccare la palla spesso, anche in modo semplice, fare giocare bene la squadra, aiutando gli attaccanti a fare gol».