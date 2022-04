Cannavaro: “Scudetto, corsa strana: come vedo l’Inter. Io e la Nazionale…”

L'ex capitano della Nazionale e ora allenatore Fabio Cannavaro ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo

A Sky Sport, l’ex capitano della Nazionale e ora allenatore Fabio Cannavaro ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Corsa scudetto? È strano, sembra che non lo vogliano vincere. Quando c’è da fare il salto di qualità, vengono meno. Si fa fatica a dire una squadra, non si riesce a essere continui e vincere due o tre partite di fila. Il Napoli ieri ha sprecato una bella occasione, il pareggio fuori casa del Milan e ora vediamo il recupero dell’Inter che ora è quella col morale più alto dopo la vittoria con la Juve.

Ormai alleno da 6/7 anni, l’obiettivo è trovare un progetto che mi permetta di poter lavorare. Io per la panchina dell’Italia? È normale che quando non si va ai Mondiali vengano fuori situazioni e nomi, il mio passato da ex giocatore e capitano è importante, ma non c’è nulla di vero. Sono cose uscite dai giornali che però mi fanno piacere. Resta il rammarico di non essere andati ai Mondiali”.