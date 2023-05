Cannavaro: “Critiche a Inzaghi? Fare l’allenatore è molto complicato perché…”

Le parole dell'ex difensore: "Il criterio per valutare l'allenatore non l'ho capito anch'io: tante volte si cerca il bel gioco e non arrivano i risultati"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore oggi allenatore, ha parlato così delle critiche che sono state rivolte in questa stagione a Simone Inzaghi: "Il criterio per valutare l'allenatore non l'ho capito anch'io: tante volte si cerca il bel gioco e non arrivano i risultati, a volte ci sono allenatori molto concreti come quelli che sono arrivati in semifinale delle coppe europee. Quello che conta sono i risultati: però gente vuole il bel calcio. Fare l'allenatore è molto complicato: ma quando riesci a fare entrambe le cose è una grande soddisfazione. Ogni allenatore deve proporre qualcosa ma intanto portare i risultati".