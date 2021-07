Cannavaro: “Quest’Italia ha in testa solo la vittoria. Mancini? Bravo a…”

Le parole dell'ex difensore: "Mancini è stato bravo in questo: ha costruito un gruppo di uomini che hanno l'obiettivo della vittoria"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha commentato così la vittoria dell'Italia di ieri contro il Belgio: "In tutte le nazionali in cui sono stato la forza era il gruppo. Io arrivai in quella che veniva dalla delusione di Usa '94 e manteneva uno spirito eccezionale. Mancini è stato bravo in questo: oltre a farli giocare bene, ha costruito un gruppo di uomini che hanno l'obiettivo della vittoria. Dal primo giorno questi ragazzi hanno avuto in testa la vittoria giocando bene: è una nazionale che ci fa divertire e che quando va in campo non dà mai la sensazione di soffrire. Mancini? L'allenatore con le sue mosse indirizza la squadra e lui lo fa egregiamente e i ragazzi lo seguono alla lettera: il modo di giocare rispecchia Roberto, quando giocava era bello da vedere e concreto. Questa nazionale lo rispecchia molto. Sono contento perché veniamo da una grande delusione, il nostro movimento calcio aveva bisogno di un'immagine così".