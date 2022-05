Cannavaro: “Per me andare alla Juve è stata una fortuna. Lì ho capito una cosa”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Cannavaro ha parlato così della sua avventura alla Juventus

"Se ho cambiato idea quando sono andato sulla Juventus? Sì. O odi la Juve o la ami ed è sempre stato così. Per me è stata una fortuna, ho capito lì la differenza tra giocare a calcio e vincere. Sai che ogni domenica è una lotta o una battaglia. Ti riempiono di uova, bottiglie, parole... Vai in campo che inizi a lottare contro tutti. Chi vince il campionato? Sembra che facciano apposta. Penso che il Milan sia avvantaggiato".