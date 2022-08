Cannavaro: “Inter la più attrezzata. Lukaku fortissimo, ma i cavalli di ritorno…”

«Intanto mi è piaciuto il modo in cui si è mossa la società, mettendo in pratica un mercato studiato e molto ragionato. Kvaratskhelia mi piace molto, sarà una bella sorpresa. E Ndombele viene dalla Premier, un giocatore che darà qualità, esperienza e ritmo. Perché alle squadre italiane manca l’intensità per essere competitive in Champions.

«La società giallorossa si è mossa in maniera intelligente sul mercato, in sintonia con Mourinho. E un allenatore esperto come il portoghese ha chiesto rinforzi per vincere subito. Prendendo giocatori di un certo tipo, magari un po’ grandi di età. Ma abbiamo già visto come Roma si sia “accesa” per Dybala e Wijnaldum. E l’entusiasmo dell’ambiente è importante per creare i presupposti giusti per vincere».