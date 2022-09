Cannavaro: “Lukaku fa la differenza, è lui il grande colpo del mercato”

Fabio Cannavaro, ex difensore dell'Inter e capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, in un'intervista concessa a SportWeek ha analizzato i movimenti estivi di mercato delle squadre di Serie A: "Il colpo del mercato? Non ci sono dubbi: il ritorno di Lukaku. Il centravanti belga fa la differenza. Tra l'altro venduto a cifre astronomiche e rientrato a prezzi sostenibili".