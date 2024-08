Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Chi vince? L'Inter con Inzaghi è quella che mi pare che fin dall'inizio abbia le idee migliori. Ma è meglio che Simone tenga ben in mente quello che hanno combinato le ultime due squadre campioni d'Italia... il flop è sempre dietro l'angolo. La griglia? Come sempre, tutti prendono sottogamba l'Atalanta. Gasperini ha perso Scamacca e sicuramente Koopmeiners ma è lì che può guardare negli occhi tutte le big. Per lo scudetto ci sono anche loro.