Le parole del dirigente: "È vero che la viola ha in mano il "sì" del ragazzo, ma in questo calcio le cose cambiano da un momento all'altro"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Beppe Cannella, direttore sportivo, ha parlato così dell'affare Albert Gudmundsson-Fiorentina: "Quando passa troppo tempo non è mai un buon indizio, poi il prossimo weekend inizia il campionato e probabilmente qualche big steccherà. Se non sta attenta la Fiorentina rischia di trovare folta concorrenza per Gudmundsson.