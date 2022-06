Canovi: “Andreotti bloccò il passaggio di Falcao all’Inter. Dybala? Marotta…”

Dario Canovi, procuratore, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” e ha raccontato un retroscena su Falcao

Matteo Pifferi

Dario Canovi, procuratore, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione condotta da Giuseppe Falcao, Simone LP e Gabriele Ziantoni in onda su New Sound Level 90FM.

Ho visto che hai aiutato mio padre è il suo procuratore nella trattativa per passare all’Inter, è vera la leggenda che chiamò per non farlo andare?

"Quella di Andreotti è vera, infatti il contratto lo scrivemmo nel suo studio, tuo padre (Falcao, ndr) non c’era ma il procuratore sì. Andreotti fece intervenire il proprietario di una banca privata di Milano per riportarlo a Roma dall’Inter, con cui aveva già sottoscritto il contratto. Me lo raccontò Mazzola questo fatto, per precauzione il procuratore chiamò Rizzoli per informarlo che stava andando a depositare il contratto di Falcao all’Inter in Lega. Viola era molto amico di Andreotti e realizzò questo astuto colpo. Ho assistito anche l’anno dopo quando ci fu la vertenza con la Roma, la Roma voleva risolvere il contratto e ci fu un arbitrato che creò grande scalpore".

Proprio parlando di Inter Roma e intrecci di mercato, dove pensi vada Dybala?

"All’estero non ci credo altrimenti avrebbe già fatto secondo me, le squadre inglesi quando puntano un giocatore risolvono in fretta la questione, soprattutto se è svincolato. L’Inter ha un vantaggio, la conoscenza tra Marotta e Dybala, ma non è sempre vincolante, ci sono altri aspetti che possono interessare di più a Dybala".