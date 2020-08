Canovi: “Indispensabile cedere Chiesa, vuole andarsene. Milenkovic? E’ opportuno…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato così del futuro di Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, entrambi accostati all’Inter nell’ultimo periodo: “Chiesa ormai è indispensabile cederlo, è rimasto un anno e non mi è parso farlo con gran voglia. Tenere un giocatore che vuole andare via è sempre difficile, a me sembra che desideri, anche per motivi economici oltre all’ambizione personale, andersene. Milenkovic tutto sommato mi sembra che sia opportuno tenerlo, non è ancora al livello di Chiesa, ha necessità di migliorare”.