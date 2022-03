Canovi: “Dybala? Ingaggio troppo alto per un giocatore che non dà garanzie”

Dario Canovi, agente FIFA, ha rilasciato un'intervista a New Sound Level 90FM parlando anche di Dybala

"Quando pariamo di ingaggi così alti come 7 o 8 milioni di ingaggio, che è quello che Dybala pretenderà, a queste cifre la Roma non so se potrà farlo, perché poi dovrebbe pagare di più anche altri componenti della rosa, quindi mi sembra improbabile. Io su Dybala non ho dubbi tecnici ma qualche dubbio fisico ce l’ho; che Dybala sia un giocatore pronto non è fuori di dubbio e quindi pagarlo così tanto senza avere garanzie mi sembra rischioso per una squadra come la Roma che fa 50 partite l’anno".