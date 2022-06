Canovi: “Dybala andrà all’Inter. Con Inzaghi potrà fare molto bene”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito del futuro dell'argentino accostato fortemente all'Inter

Dario Canovi, procuratore, è intervenuto durante la trasmissione "A Tutto Mercato”, ieri su TMW Radio, per commentare vari temi di attualità. Queste le sue considerazioni: "Dove andranno Pogba e Dybala? Io continuo a pensare che nel caso in cui l’offerta sia adeguata Dybala vada all’Inter. Anche perché troverebbe un dirigente con cui ha un ottimo rapporto e un allenatore come Inzaghi con cui potrà fare molto bene. Per quanto riguarda Pogba una volta si diceva che i ritorni non fanno mai bene, sicuramente non si può dire che sia vecchio, a trent'anni non si è vecchi. Possiamo, però, dire che negli ultimi anni non è stato un calciatore di grandissimo livello".