Canovi: “Dybala-Inter? La Roma è avanti. Ma ha bisogno di una cessione”

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Dario Canovi, agente di mercato, ha parlato così del possibile approdo alla Roma di Paulo Dybala: “È una possibilità, poi è chiaro che dipenda da molte cose. La Roma ha bisogno in questo momento di una cessione, però il mercato è fermo in Italia perché tutti stanno aspettando di cedere, a meno che non fai come Inter e Juventus che fai operazioni a parametro zero. Si stanno aspettando liquidità per investire, credo che la stessa cosa la stia facendo la Roma”.