Canovi: “Fiorentina delusione del 2020, la Roma ora ha un presidente. Se Inter e Juve…”

Dario Canovi, noto ed esperto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW del mercato che inizia oggi: “Gennaio sarà un mercato fiacco per tante ragioni. Se grandi club come Juve, Inter e Real hanno problemi figuriamoci gli altri. In questa sessione di riparazione dovremo pensare a prestiti e niente spese pazze. Di liquidità ce n’è poca. Poi in estate sarà diverso”.

La delusione del 2020?

“La Fiorentina. Ha speso tanto ed era immaginabile ben altro. Credo che i viola abbiano bisogno di costruirsi una mentalità ben precisa. C’è un presidente grande amante del calcio, ma ancora non è riuscito a dare un‘organizzazione”.

E la Roma?

“Ora c’è un presidente presente in tutti i sensi”.

Cioè?

“Economicamente e come persona, è presente. Spero che sappia dare un’organizzazione adeguata al prestigio della Roma. Fanno bene ad essere prudenti, Roma è diversa dagli Stati Uniti. Uno degli errori più grandi di Pallotta è stato dimenticare la romanità e aver avuto consiglieri che non amavano Roma e i romani”.