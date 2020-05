Canovi: “Icardi? Il PSG lo riscatterà, ma ad altre cifre. Girato alla Juve per Pjanic? Al momento…”

Alessandro Canovi, agente FIFA, ha parlato a Radio Bianconera dei possibili movimenti di mercato che potrebbero coinvolgere Inter, Juventus e Paris Saint-Germain: “Pjanic al PSG e Icardi alla Juve? No, lo vedo complicato in questo momento. Icardi non lo riscatterà il PSG a quelle cifre, si vede anche dalle dichiarazioni fatte da Leonardo. Pensare che il PSG possa acquistarlo e girarlo alla Juve mi sembra impossibile, se lo prendono è per tenerlo. Siccome hanno in scadenza Cavani, secondo me Icardi se lo riscattano lo tengono. Poi dovrebbero tornare sul mercato e i prezzi sarebbero poco abbordabili. Il PSG ha preventivato una perdita secca di introiti di 200 milioni di euro che anche per un club così ricco è una bella botta. Lo scambio, comunque, tenderei a escluderlo“.