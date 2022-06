Canovi: “Inter, non credo alle voci di una cessione di Lautaro. Dybala? Credo…”

Intervenuto nel corso del programma radiofonico “1 Football Club”, Alessandro Canovi ha parlato del mercato dell'Inter. L'agente ha in particolare analizzato la situazione di Paulo Dybala: "Chiaramente l’Inter, con l’arrivo di Lukaku, sembra essere al completo, anche perché non è ancora uscito nessuno. Si parla delle uscite di Sanchez e Skriniar, ma, per ora, non si è fatto nulla. Avanti sono completi, e non credo alle voci di una cessione di Lautaro".