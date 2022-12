Canovi: “Juve? Prima o poi doveva succedere. Non è finita qui perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Dario Canovi, agente, ha parlato così del caos Juventus e delle indagini in corso: “Prima o poi doveva succedere. Quando la magistratura comincia ad intervenire su certi fatti e su delle forzature che sembravano troppi evidenti allora c’è da aspettarsi che succeda qualcosa. La magistratura non si fa certo prendere in giro. Certe plusvalenze erano talmente assurde e ridicole che non potevano non risaltare. Poi alla Juve negli ultimi trent’anni non si sono fatti mancare niente”.