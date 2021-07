Canovi: “Via Calhanoglu? Il Milan ha fatto bene. Per cambiare il sistema…”

Il procuratore e operatore di mercato ha parlato a TuttoMercatoWeb dell'addio di Hakan Calhanoglu al Milane il passaggio all'Inter

Dario Canovi, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato dell'addio tra Calhanoglu e il Milan, con il turco che si è trasferito a parametro zero all'Inter: "Anche in questo il Milan ha fatto bene. Se i club cominciassero a rendere note le cifre richieste dagli agenti il sistema potrebbe cambiare. Invece c’è un’omertà incredibile".