Milan primo in classifica, ma per molti non ancora seria concorrente per lo scudetto. E’ il pensiero anche di Dario Canovi, noto operatore di mercato. Lo ha ribadito ai microfoni di TMW: “Scudetto al Milan? Non ci credo molto. Non ha la stessa rosa di Inter, Juve e Napoli. Al Milan lo auguro, però se sugli undici può competere, sui ventidue comincia ad essere inferiore rispetto alle concorrenti”.