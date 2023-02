Canovi: “Thiago Motta? Signora partita contro l’Inter, non è un caso. Ha convinto…”

Queste le sue considerazioni dopo l'ottima prova del suo Bologna contro l'Inter: "Non sono parziale con lui, ne posso parlare solo che bene. Lo conosco da una vita, è una persona che dedica tutto il suo tempo a questo lavoro. Niente viene per caso. Andrà via poi all'estero? Parliamo del nulla. Ogni conferenza stampa parla del prossimo obiettivo, ossia la prossima partita. Pensa al quotidiano, non al resto. Più che il risultato è la maniera in cui lo ottiene. Questa è la mentalità di Thiago, ossia giochiamocela. Con l'Inter ha fatto una signora partita, se avesse segnato Dzeko sarebbe stata dura ma alla fine l'ha portata a casa. Vicino al PSG in passato? Ha iniziato nell'U19 lì, tutti sappiamo cosa ha fatto lì e cosa ha rappresentato per quel club. Lo scorso anno Leonardo disse che lo aveva contattato ma cose concrete non ci sono state. Oggi però pensa solo al Bologna, non pensa ad altro. Ha convinto i giocatori allenamento dopo allenamento, non parla di risultati ma di lavoro quotidiano. Per lui si devono sempre allenare al massimo perché questo poi porta risultati la domenica".