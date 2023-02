Canovi: “Zaniolo presuntuoso. Non può andare a dire a Mourinho…”

A parlare dei temi della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il procuratore Dario Canovi. E in particolare del caso Zaniolo: "I grandi campioni non sono mai stati presuntuosi. Ne ho assistiti parecchi, anche in altri sport, un grande campione è sempre umile, pur conoscendo il suo valore. Quando uno lo reputa maggiore di quello che è commette un errore di presunzione. A Zaniolo va addossata la responsabilità di essere presuntuoso, di pensare di essere un campione quando non lo è ancora. Lo diventerà magari, non si può andare a dichiarare a un allenatore che non vuole partire per una partita e che non è a disposizione. Così ti metti in un angolino da solo da cui non esci. Benissimo ha fatto la Roma ad escluderlo dal progetto.