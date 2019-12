Cantona: “Lo United è come un vecchio che fa sesso: ci prova, ma alla fine lascia…”

Eric Cantona è uno di quei personaggi fuori dal comune, diretto e che dice sempre quello che pensa e le sue ultime dichiarazioni sono lì a dimostrarlo. L’ex giocatore, parlando del Manchester United, ha usato una metafora piuttosto ardita: “Il Manchester United occupa un posto speciale nel mio cuore, ma vederlo giocare oggi è un po’ come vedere un vecchio fare sesso: ci prova, ma alla fine lascia tutti un po’ delusi… Quando parlo di vecchi che fanno sesso non mi riferisco a me, era solo un esempio“.

(Sky Sport)