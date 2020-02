Canuti: “Eriksen? Servivano alternative in quella zona del campo. Se l’Inter e Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Nazzareno Canuti ha parlato dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. “Si vede che ha buon piede e che gioca di prima, ma contro la Fiorentina lo abbiamo visto troppo poco. Sono convinto che se l’Inter e Conte hanno puntato su di lui significa che è un ottimo investimento. Penso fra i tre di centrocampo. Avevamo bisogno di alternative in quella zona del campo, eravamo un po’ in riserva per via dei vari infortuni e acciacchi“. L’ex nerazzurro ha commentato poi il mancato arrivo di un attaccante negli ultimi giorni di mercato: “Giroud buon giocatore ma non lo ritengo un top. Sono convinto che l’Inter con Sanchez, Esposito, Lukaku e Lautaro Martinez sia sistemata“.

(Radio Sportiva)