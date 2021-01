Repubblica – Caos stipendi, Inter non l’unica in ritardo. Solo una ha già pagato gennaio

Proseguono i dialoghi per sistemare la questione stipendi in Serie A. L’Inter, che nel frattempo ha saldato parte dei debiti nei confronti dei suoi calciatori, non è l’unica ad avere ancora mensilità pendenti. Repubblica di oggi traccia la via che potrebbe portare ad una soluzione definitiva: “La Federcalcio benedirà un via libera formale agli accordi con i calciatori: chiunque non fosse in grado di pagare gli stipendi potrà rimandare i pagamenti, a patto di avere un accordo firmato con i dipendenti in sede protetta, ossia alla commissione provinciale del lavoro. Non serve nemmeno averlo con tutti: l’importante sarà pagare regolarmente chi non dovesse aderire. Un intervento che non è formalmente uno spostamento del termine dei salari, ma che può produrre l’effetto di permettere a chi non fosse in grado di pagare di accordarsi per versare gli stipendi più avanti. Anche a maggio. Ieri l’Inter ha saldato luglio e agosto, e non è l’unica in ritardo. Ma tanti sono in regola, il Napoli è l’unica ad aver già bonificato oltre alle mensilità di novembre e dicembre anche gennaio”.