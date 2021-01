Capello: “Inter squadra più completa e pericolosa. Barella tra i top 3: somiglia a Tardelli”

Fabio Capello è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio per parlare del campionato al termine del girone d’andata.

La squadra con più certezze?

“Era l’Inter, che ora ha cambiato e non gli interessa più il possesso palla, che non si sbilancia troppo come successo nella prima parte di campionato. È questa la squadra più completa e pericolosa”.

I tre migliori giocatori attualmente?

“Barella, che assomiglia per dinamismo e capacità di leggere le partite a Tardelli. Poi Donnarumma, che è stato importantissimo per il Milan, poi a pari merito Calhanoglu e Mkhitaryan”.