Capello: “Ciclo Inter? Non c’è dubbio, sarà di tre anni. A meno che…”

Le parole del tecnico: "Inter? In questo momento non si sa niente di preciso e il mercato è un’incognita"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della possibilità dell'Inter di aprire un ciclo vincente: «Non c’è dubbio. Un ciclo di tre anni. A meno che non abbia bisogno di vendere e se Conte rimane lì. In questo momento non si sa niente di preciso e il mercato è un’incognita. A questo punto dico: per il prossimo scudetto attenzione all’Atalanta. Non ha debiti, è guidata da un allenatore bravissimo e da un presidente che sa di calcio. A questo punto ha anche denaro da investire. Avete visto come hanno sistemato Papu Gomez, che pure per loro era importante».