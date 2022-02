Capello: “Inter condizione fisica buonissima e ha il centrocampo più forte d’Italia”

L'ex tecnico ha parlato durante Sky Calcio Club ha parlato dell'Inter di Inzaghi dopo il pareggio in casa del Napoli

"Condizione fisica buonissima dell'Inter. Mi ha impressionato Sensi, aveva una velocità pazzesca, l'Inter ha fatto una buonissima preparazione dal punto di vista fisico. Lo stesso Perisic, non lo abbiamo visto mai così. Se gioca in verticale il Liverpool ha grossi problemi a difendere, ma quando è in possesso fa male. Unico neo della difesa dell'Inter è che non sono veloci. L'Inter ha il centrocampo più forte d'Italia. Pensavo che il Napoli potesse fermare l'Inter, ma c'è troppa differenza".