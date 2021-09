Capello a Conte: “Immagino la tua Inter contro questo Chelsea”. E Antonio risponde

Siparietto a Sky Sport tra Fabio Capello e Antonio Conte in merito alla prestazione del Chelsea contro la Juventus

Siparietto a Sky Sport tra Fabio Capello e Antonio Conte. "Certo che, contro questo Chelsea, la tua Inter in ripartenza con Barella e gli altri... Quando ripartivate, eravate spettacolari", il commento di Capello. Non tarda ad arrivare la risposta di Conte: "Dipende sempre dalla strategia, tu puoi anche scegliere la strategia che ha scelto Allegri. Noi all'Inter eravamo bravi anche contro squadre chiuse, a trovare spazi contro gli avversari che non ce ne lasciavano".