Capello: “Conte il migliore, intelligente a ricredersi. E l’Inter ha già vinto lo scudetto”

L'ex tecnico, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della lotta al vertice e del tecnico dell'Inter Antonio Conte

Lotta scudetto ancora aperta, ma solo per qualcuno. Secondo Fabio Capello l'Inter ha già vinto il campionato e lo ha ribadito ancora una volta nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

«Aspetta. Ti dicevo di Conte, poi c’è Gasperini, l’unico con la mentalità europea. E quello dell’Udinese, Gotti, che non vuole fare il fenomeno, esprime un calcio che rispetta il materiale che gli hanno dato… Lo scudetto, Conte l’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a Spezia».

Ne deduco che non credi a un ritorno della Juve.

Ti leggo un’agenzia che è appena arrivata. «Siamo stati informati della notizia del rinvio e l’abbiamo accettato come abbiamo sempre fatto» l’ha detto Pirlo, aggiungendo che «noi e altri abbiamo giocato con dei malati, sono state fatte cose diverse in questo caso, perché è intervenuta l’Asl».

«Una polemica nemmeno troppo velata, ma dietro una polemica c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono successe cose che altrove non sono accadute. Ma noi italiani siamo fatti così, e non solo nel calcio».