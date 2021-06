Capello: “Mancini ha avuto il coraggio di scommettere sui giovani. Quando i giocatori…”

Intervistato da AS, Fabio Capello ha elogiato ancora una volta Mancini e la sua Italia

Intervistato da AS, Fabio Capello ha elogiato ancora una volta Mancini e la sua Italia. La Nazionale guidata dall'ex tecnico nerazzurro ha convinto anche Capello: "Mancini ha avuto il coraggio di scommettere sui giovani, cosa mai fatta prima. Li ha migliorati dando loro fiducia e anche la squadra gli ha dato ottimi risultati. Mi piace molto, sì. Uomo chiave? Ce ne sono diversi, non vorrei citarne solo uno. Per questa Italia, forse, non si tratta di nomi come in passato. Quello che fa la differenza è lo spirito di squadra che Mancini è riuscito a creare, e che è vincente. Quando i giocatori sentono la fiducia del loro allenatore, sono in grado di dare il meglio".