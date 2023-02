Capello: “Chi vince il derby? A sensazione dico Inter, ma spero di no”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così in vista del derby di domani sera: "Il mio derby più bello? Quelli che vinto (ride, ndr), quelli che ho perso li dimentico. Momento del Milan? Nelle ultime partite, ogni volta che l'avversario del Milan era in possesso, arrivava facilmente in area: prima qualche volta il portiere salvava i pericoli, i difensori erano più concentrati: mettendo tre centrocampisti, rafforzi questa cosa. Chi vince? A sensazione dico Inter, ma spero di no".