Capello: Dybala-Lautaro? Giocatori dal valore indiscutibile. C’è un unico dubbio”

L'ex tecnico Fabio Capello, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della vittoria della Roma, ma anche del possibile arrivo di Dybala all'Inter

"Tante cose non hanno funzionato. Allegri non ha visto intorno a sé i giocatori che riteneva idonei per ciò che voleva fare. Resta da interrogarsi sul fatto se sia stata imbastita bene la campagna acquisti della scorsa Estate. Penso che lui, come i vari Spalletti o Sarri, dovranno essere giudicati l’anno prossimo".