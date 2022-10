Capello: “L’Inter non ha ancora trovato l’assetto definitivo. Lautaro? Ora…”

Ospite come di consueto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato dei temi caldi in casa Inter nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club'. Si parte dall'astinenza da gol di Lautaro Martinez:

"Lautaro mi piace tantissimo. Si muove, si fa vedere... Per i compagni è molto molto importante. In questo momento sta giocando lui per l'altra punta: lui a servizio di Dzeko. Col movimento che fa lui Dzeko rimane sempre più libero. Gli gira attorno. Ieri ha avuto occasioni che non ha sfruttato. In ogni partita è sempre vicino al fare gol ma non riesce".