Capello: “Inter, rosa competitiva: è la favorita per lo Scudetto. Europa? La delusione…”

L'ex allenatore e ora opinionista ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano La Stampa. Si parla anche di Inter

Archiviato il successo sulla Lazio, l'Inter continua a preparare l'importantissimo appuntamento di domenica alle 15 a San Siro con il derby della Madonnina contro il Milan. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, l'ex allenatore e ora opinionista di Sky Sport Fabio Capello ha parlato dei nerazzurri di Conte: "Eliminazione in Europa? La delusione può trasformarsi in un grande vantaggio: la rosa nerazzurra è competitiva, costruita per affrontare più competizioni, poter pensare solo al campionato ne fa la favorita".