Capello: “Inter, grande fiducia per il futuro dopo ieri. I giocatori…”

Le considerazioni dell'ex allenatore ospite di Sky dopo Inter-Real Madrid di ieri pomeriggio

Fabio Capello, ospite di Sky Sport, ha commentato Inter-Real Madrid di ieri sera. Ecco le sue considerazioni sulla gara del Meazza finita 1-0 per i blancos: "Quando devi accelerare rispetto al campionato diventa tutto più difficile. Potevano far meglio in attacco, le occasioni ci sono state, ma ci sono anche ottimi portieri e Courtois l'ha dimostrato. I giocatori comunque stanno capendo cosa vuole Inzaghi. La squadra è buona, c'è grande fiducia per il futuro dopo quanto fatto vedere stasera”