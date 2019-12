Capello: “Inter e Juve hanno la voglia di vincere nel DNA. Ma occhio alle romane…”

Intervistato da Tuttosport, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato della lotta in campionato tra Inter e Juve, ma anche del possibile disturbo della Lazio e della Roma:

Come vede la lotta scudetto?

«Juve e Inter favorite, due squadre che hanno la voglia di vincere nel loro DNA. Ma occhio alle romane: giocano bene e con personalità. In più sono divertenti da vedere».

La Lazio sorprende sempre di più: nessuno avrebbe mai immaginato che potesse battere due volte la Juve in due settimane rifilandole addirittura 6 reti…

«Perché la squadra dell’ottimo Simone Inzaghi non ha paura di giocare contro le favorite. La Lazio gioca per vincere. Non ha timore di perdere. La Juve ha problemi con i biancocelesti perché loro vanno alla ricerca dei punti deboli dei campioni d’Italia. E li hanno trovati, con la qualità che hanno».