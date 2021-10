Capello: “L’Inter ha un gioco offensivo, alla Juve non basterà giocare come con lo Zenit”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di Inter-Juventus in programma domenica

"Sarà interessante vedere questa Inter che ha un tipo di gioco avanzato, non si difende bassa come faceva una volta mettendo in evidenza le caratteristiche di giocatori come Barella e Lukaku. Ora ha un gioco diverso, la Juventus dovrà fare qualche cosa di più. Non basterà aspettare e ripartire, giocare bassa e posizionarsi davanti all'area ma dovrà fare qualcosa di diverso ma potrebbe creare problemi in velocità se l'Inter non farà attenzione sulle marcature preventive".