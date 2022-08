Capello: “Serie A? Inter un passo avanti. Ma Milan e Roma sono già al completo”

Intervistato da Il Mattino, l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua sul campionato di Serie A che prenderà il via in questo weekend

“Inter sempre un passo in avanti. Roma e Milan mi sembrano già al completo ed è un vantaggio. La Juve vive con l’handicap di Pogba e c’è il rischio che possa giocare con il freno a mano tirato per via dell’infortunio, temendo di poter saltare il Mondiale. Pure il Napoli è in corsa per un posto in Champions. Vedo una Serie A molto equilibrata".